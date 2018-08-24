Тёмные теории о смертях диснеевских героев

Мультфильмы адресованы детям, поэтому тема смерти там возникает нечасто. Даже если герой погибает, авторы стараются завуалировать этот момент и не акцентировать на нём внимание. Но некоторые поклонники стоят целые теории относительно того, как и почему умирают любимые персонажи.

1. Мать Бэмби застрелил охотник прямо на глазах оленёнка. Есть предположение, что во времена 2D-анимации создание полноценных анимированных эпизодов с оживлением персонажей было делом сложным и затратным. Поэтому киностудии использовали шаблонные нарезки кадром, меняя вид персонажей, и фон. Если сравнить мультфильм про Бэмби и историей «Красавица и Чудовище», то можно заметить большое сходством между сценой, где Гастон застрелил на охоте оленя, и сценой из «Бэмби».

2. Персонажа, похожего на вредного Гастона, можно увидеть и в хите девяностых — мультипликационном фильме «Король-лев». Шрам убивает Муфасу и Симбу и хозяйствует в саванне, а Гастон берёт отца Бэлль под арест и собирается штурмовать замок Чудовища. К счастью, оба злодея получают по заслугам. Гастон погибает, сорвавшись со скалы, но в впервой версии его разрывали на части волки. Создатели истории отказались от такого сюжета, найдя его чрезмерно жестоким, но потом вернулись к нему в «Короле-льве», где Шрам был разорван на части гиенами.

Смотрите видео и узнайте о других смертях диснеевских героев.