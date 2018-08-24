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Худшие фантастические фильмы 

Рамблер 24 августа 2018
Фантастические ленты — неизменный фаворит зрителей. Такие картины всегда вызывают интерес, независимо от того, представлено там будущее, иные миры или даже истории из прошлого. Увы, не всем режиссёрам удаётся создать истинные шедевры, а некоторые фильмы этого жанра стали полнейшим провалом и разочаровали публику.
1. «Пассажиры», 2016. Научно-фантастическая мелодрама могла бы стать хитом, если бы не отвратительный сценарий. Режиссёр Мортен Тильдум, оскаровский номинант, и исполнители главных ролей, находящиеся на подъёме Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс, не сумели создать захватывающую историю, обойдясь банальными ходами.
2. «Инопланетянка из Лос-Анджелеса», 1988. Скучная лента, использовавшая легенду об Атлантиде, была снята некрасиво. Не спасло её даже присутствие в главной роли известной фотомодели восьмидесятых Кэти Айрлэнд, которая по ходу действия из невзрачной зануды в очках превращалась в ослепительную красотку.
3. «Галаксина», 1980. Пародийная космическая комедия сильно напоминала французско-итальянский фильм 1968 года «Барбарелла». Но в «Барбарелле», поставленной прославленным Роже Вадимом, в главной роли блеснула Джейн Фонда, а в «Галаксине» ставку сделали на Дороти Страттен, фотомодель журнала Playboy, игра которой оставляла желать лучшего. Подпортила репутацию и трагедия: через пару месяцев после выхода «Галаксины» Страттен изнасиловал и убил её муж.
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