Худшие фантастические фильмы

Фантастические ленты — неизменный фаворит зрителей. Такие картины всегда вызывают интерес, независимо от того, представлено там будущее, иные миры или даже истории из прошлого. Увы, не всем режиссёрам удаётся создать истинные шедевры, а некоторые фильмы этого жанра стали полнейшим провалом и разочаровали публику.

1. «Пассажиры», 2016. Научно-фантастическая мелодрама могла бы стать хитом, если бы не отвратительный сценарий. Режиссёр Мортен Тильдум, оскаровский номинант, и исполнители главных ролей, находящиеся на подъёме Крис Прэтт Дженнифер Лоуренс , не сумели создать захватывающую историю, обойдясь банальными ходами.

2. «Инопланетянка из Лос-Анджелеса», 1988. Скучная лента, использовавшая легенду об Атлантиде, была снята некрасиво. Не спасло её даже присутствие в главной роли известной фотомодели восьмидесятых Кэти Айрлэнд, которая по ходу действия из невзрачной зануды в очках превращалась в ослепительную красотку.