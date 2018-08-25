Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой 

25 августа — день рождения несравненной миледи нашего кино Маргариты Тереховой.
Актриса одинаково легко и гармонично чувствовала себя как в исторических, так и в современных ролях, воплощая самые разные, но равно притягательные образы.
Несмотря на яркие роли в костюмных мелодрамах, она не стала, как это часто бывает, заложницей одного амплуа. Доказательство тому — совместная работа с самым загадочным режиссером своего времени Андреем Тарковским, где она исполнила сразу две роли.
В честь день рождения выдающейся актрисы предлагаем пройти наш тест и вспомнить самые яркие роли Маргариты Тереховой.