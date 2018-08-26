«Иллюзион» будет показывать кино круглые сутки

Открытие кинотеатра "Иллюзион" после косметического ремонта было приурочено к прошедшей в столице акции "Ночь кино".

Кинотеатр на Котельнической набережной был открыт в 1966 году и и создавался специально для того, чтобы показывать лучшие фильмы из коллекции Госфильмофонда. Об этом напомнил министр культуры Владимир Мединский . Здесь можно увидеть редкие картины, шедевры мирового кинематографа, не предназначенные для широкого проката.

В ближайшее время планируется открытие двух залов — большого и малого. А работать кинотеатр будет круглосуточно. Основу проката составят архивные и современные ленты, в том числе на языке оригинала с субтитрами. Особое внимание будет уделено показу фильмов, снятых на пленку 35 мм. Кроме того, здесь будут проходить лекции, мастер-классы и творческие вечера знаменитых режиссеров, актеров и других представителей киноиндустрии.