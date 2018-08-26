«Иллюзион» будет показывать кино круглые сутки 

Открытие кинотеатра "Иллюзион" после косметического ремонта было приурочено к прошедшей в столице акции "Ночь кино".
Кинотеатр на Котельнической набережной был открыт в 1966 году и и создавался специально для того, чтобы показывать лучшие фильмы из коллекции Госфильмофонда. Об этом напомнил министр культуры Владимир Мединский. Здесь можно увидеть редкие картины, шедевры мирового кинематографа, не предназначенные для широкого проката.
В ближайшее время планируется открытие двух залов — большого и малого. А работать кинотеатр будет круглосуточно. Основу проката составят архивные и современные ленты, в том числе на языке оригинала с субтитрами. Особое внимание будет уделено показу фильмов, снятых на пленку 35 мм. Кроме того, здесь будут проходить лекции, мастер-классы и творческие вечера знаменитых режиссеров, актеров и других представителей киноиндустрии.