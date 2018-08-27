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Критики назвали лучшую роль Джонни Деппа
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Критики назвали лучшую роль Джонни Деппа 

Рамблер 27 августа 2018
Кажется, актерская карьера Джонни Деппа начала налаживаться.
Наконец-то критики оценили работу актера и назвали его лучшую роль. Это роль Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Фантастические твари и где они обитают".
После роли Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря" Джонни Деппу не очень везло. Роли оказывались не самыми яркими, а репутацию серьезно подмочил скандальный развод с актрисой Эмбер Херд и финансовые трудности. В СМИ обсуждалось неспособность голливудского актера платить по счетам.
Но удача наконец улыбнулась Джонни Деппу, роль в фильме "Фантастические твари и где они обитают" оказалась успешной. Сейчас к выходу готовится картина "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", где вместе с Деппом сыграет Джуд Лоу.
В России премьера фильма запланирована на 15 ноября.
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