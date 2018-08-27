Критики назвали лучшую роль Джонни Деппа

Наконец-то критики оценили работу актера и назвали его лучшую роль. Это роль Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Фантастические твари и где они обитают".

После роли Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря" Джонни Деппу не очень везло. Роли оказывались не самыми яркими, а репутацию серьезно подмочил скандальный развод с актрисой Эмбер Херд и финансовые трудности. В СМИ обсуждалось неспособность голливудского актера платить по счетам.

Но удача наконец улыбнулась Джонни Деппу, роль в фильме "Фантастические твари и где они обитают" оказалась успешной. Сейчас к выходу готовится картина "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", где вместе с Деппом сыграет Джуд Лоу

В России премьера фильма запланирована на 15 ноября.