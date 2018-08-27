Ланового и Юматова примирила взбесившаяся лошадь 

Готовясь к съёмкам фильма «Офицеры» режиссёр Владимир Роговой отсмотрел полсотни претендентов на роль Ивана Варравы. В конце концов приняли решение пригласить Олега Ефремова, но он уже был занят на съёмках другой картины. Отчаявшись, Роговой позвал на пробы профессионального лётчика с фактурной внешностью, но его пробы прошли неудачно. И тогда приглашение выслали Василию Лановому. Но тому персонаж не понравился: положительный, невероятно порядочный герой, влюблённый в жену друга, не оставлял простора для воображения, в нём не было ни загадок, ни интриг. Лановой трижды отказывался от участия в ленте, но в итоге всё-таки дал согласие. В первый день снимали эпизод, когда герои Василия Ланового, Георгия Юматова и Алины Покровкой скачут от басмачей. Юматов держал зуб на Ланового уже несколько лет, потому что тот сыграл Павку Корчагина, о которой Юматов мечтал. Но во время съёмок случилось непредвиденное: лошадь Покровской понесла и грозила убить актрису. Лановой и Юматов, объединив усилия, спасли девушку, и после этого сменил гнев на милость и расположился к Василию Семёновичу.