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Фильмы, заслужившие нулевой рейтинг
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Фильмы, заслужившие нулевой рейтинг 

Рамблер 27 августа 2018
Оценивать фильм — занятие неблагодарное, ведь у каждого обычное зрителя и профессионального критика свои критерии оценки и личные предпочтения. Но некоторые произведения кинематографистов вызывают единогласный отклик. Эти фильмы получили нулевой рейтинг от критиков, но каждый киноман может, посмотрев картины, поставить собственную оценку.
1. «Челюсти 4: Месть», 1987. Бессмысленный сюжет дополнился неопытностью членов съёмочной группы. Актёр Майкл Кейн, снявшийся в ленте, даже не стал смотреть финальный вариант и отметил, что, по откликам публики и критиков, фильм был ужасен.
2. «Кодекс Готти», 2018. Эта новинка нынешнего года с Джоном Траволтой в роли мафиози разочаровала общественность. Картину обозвали «худшим фильмом про мафию всех времён». «Кодекс Готти» оказался скучным, путанным, непоследовательным и сложным для понимания.
3. «Нелепая шестёрка», 2015. Комик Адам Сэндлер создал карьеру, снимаясь в комедиях, которые не отличались интеллектуальным юмором. Но вестерн «Нелепая шестёрка» стал апофеозом глупости. Наполненный несмешными шутками фильм серьёзно поиздевался над коренными жителями Америки, так что некоторые актёры даже отказывались в нём сниматься. Картина стала провальной, критики крайне негативно отозвались о ней.
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