Ещё
Актёры, промышляющие написанием сценариев
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Актёры, промышляющие написанием сценариев 

Рамблер 27 августа 2018
Талантливые люди талантливы во всём. И эти актёры подтверждают это мнение: они не только ярко выглядят на экране, но ещё и пишут сценарии.
1. Кэрри Фишер. Главной ролью всей жизни Кэрри стала Принцесса Лея из саги «Звёздные войны». Но Фишер играла и в других фильмах, а ещё приложила руку к сценариям многих популярных голливудских фильмов, в том числе «Капитан Крюк», «Сестричка, действуй!», «Мистер и миссис Смит».
2. Джастин Теру. Картины, в которых участвует красавец-актёр, неизменно становятся хитами, ведь природа наградила его не только эффектной внешностью, но и актёрским дарованием. Но Голливуд оценил Джастина не только как артиста, но и как автора. Из-под пера Теру вышли сценарии к фильмам «Солдаты неудачи» и «Железный человек-2». Также Джастин принял участие в разработке сюжетов для мюзикла «Рок навсегда» и комедии «Образцовый самец».
3. Пол Радд. Харизматичный актёр с отличным чувством юмора сделали Пола востребованным актёром, но и писать он тоже умеет. Именно Пол был автором сценариев для комедии «Взрослая неожиданность» и супергеройской ленты по мотивам комиксов «Человек-муравей».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение