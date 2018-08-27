Актёры, промышляющие написанием сценариев

Талантливые люди талантливы во всём. И эти актёры подтверждают это мнение: они не только ярко выглядят на экране, но ещё и пишут сценарии.

1. Кэрри Фишер . Главной ролью всей жизни Кэрри стала Принцесса Лея из саги «Звёздные войны». Но Фишер играла и в других фильмах, а ещё приложила руку к сценариям многих популярных голливудских фильмов, в том числе «Капитан Крюк», «Сестричка, действуй!», «Мистер и миссис Смит».

2. Джастин Теру . Картины, в которых участвует красавец-актёр, неизменно становятся хитами, ведь природа наградила его не только эффектной внешностью, но и актёрским дарованием. Но Голливуд оценил Джастина не только как артиста, но и как автора. Из-под пера Теру вышли сценарии к фильмам «Солдаты неудачи» и «Железный человек-2». Также Джастин принял участие в разработке сюжетов для мюзикла «Рок навсегда» и комедии «Образцовый самец».