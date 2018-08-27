Тест: закончите афоризмы Раневской

27 августа 1896 года родилась легендарная Фаина Раневская . Великая актриса могла сделать шедевр из самой маленькой роли. К сожалению, ее громадный талант остался невостребованным в советском кинематографе, но каждый эпизод в ее фильмографии отмечен неповторимым обаянием большой артистки.

Фаина Раневская считала свой дар проклятием, который обрек ее на одиночество, но даже в минуты полного отчаянья не теряла присущего ей остроумия. Ее точные язвительные афоризмы сначала пересказывали друг другу в богемных кругах, а потом они ушли в народ, пережив своего автора.