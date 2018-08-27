Как мультики демонстрируют отсутствие логики

Кто не любит мультфильмы? Эти очаровательные сказочные истории по вкусу всем поколениям зрителей, поэтому на мелкие нестыковки и отсутствие логики мало кто обращает внимание.

1. В одном эпизоде сериала «Симпсоны» показаны скелеты детей Гомера. И выясняется, что их причудливые причёски— это не волосы, а черепа причудливой формы.

2. В серии сериала «Флинтстоуны» герои праздную Рождество. Забавно, но они живут в доисторическую эпоху, то есть до нашей эры.

3. В сериале «Том и Джерри» от удара любыми предметами герои меняют форму тела. Это вообще довольно распространённый приём, который часто встречается в анимационных фильмах. Здесь же можно увидеть занятный парадокс: обычно Том и Джерри появляются без одежды, но когда они оказываются на пляже, на них есть одежда.

4. Мультипликационная Золушка поистине уникальна, ведь больше ни у кого не было такого же размера ноги, как у неё.

5. Микки-Маус — это мышонок, и него есть собака по кличке Плуто. Как ни странно, но лучший друг Микки — тоже собака Гуфи.

6. Кролик Багз Банни предпочитает обходиться без одежды. Но вот его подружка, крольчиха, щеголяет в платьях.