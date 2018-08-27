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Рома Зверь — о съемках в фильме «Лето»
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«Не думал о том, какая честь выпала»: Рома Зверь рассказал о съемках в фильме «Лето» 

360tv.ru + ещё 1 27 августа 2018
Вокалист группы «Звери» Рома Зверь исполнил роль рок-звезды Майка Науменко в фильме Кирилла Сереберенникова «Лето». При этом музыкант получил отдельную премию на Каннском фестивале за лучший саундтрек к кинокартине. Рома рассказал, о том, кем быть лучше: актером или музыкантом и, что он думает о своей роли, сообщил «Пятый канал».
Роман признался, что не задумывался над тем, какая ему выпала честь. Его больше волновало то, что надо сыграть точно и достоверно, «не облажаться». Кроме того, какого-то особого удовольствия от роли он пока не испытал. Возможно, музыкант почувствует гордость через несколько лет.
«Когда ты работаешь и погружен в процесс, ты как-то не задумываешься о таких вещах. Ты увлечен другим — работой. Тебе не до анализа: мол, о, круто, я играю вместо Майка или вместо Цоя. Особенно когда мы работали над саундтреком. Ну, иногда, конечно, приходили мысли — здорово, что вот такая честь выпала. Но это так, полсекунды», — рассказал певец.
По его словам, все мысли были заняты работой, о другом думать некогда. Также Роман добавил, что музыкантом быть проще, чем актером. Ведь, чтобы написать песню, записать ее и издать, ему не нужна ничья помощь. А вот актер — это подневольный человек, который зависит от всех на съемочной площадке.
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