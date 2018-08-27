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Из-за Гитлера Броневой едва не лишился брака
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Из-за Гитлера Броневой едва не лишился брака 

Рамблер 27 августа 2018
Сыграв роль руководителя гестапо Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений весны», Леонид Броневой прославился на весь Советский Союз. Как выяснилось, изначально мало кому известный актёр пробовался на роль Гитлера в легендарной саге о советском шпионе. Режиссёру Татьяне Лиозновой очень понравились пробы Броневого, и, несмотря на то что она намеривалась снимать лишь известных актёров, Броневого практически утвердили. Но тут вмешалась будущая невеста Леонида Сергеевича: она отказывалась выйти за него замуж в случае, если Броневой согласиться играть Гитлера. И тогда Лиознова предложила будущему народному артисту СССР попробоваться на роль Мюллера, от которой впоследствии отказался Всеволод Санаев — как секретарь парткома Мосфильма он не мог позволить себе воплотить на экране «сомнительный» образ немецкого нациста. Леонид Броневой превосходно изобразил характер своего героя, чему способствовал огромный талант актёра.
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