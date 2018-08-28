Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник 

Главный герой многосерийного телефильма «Тени исчезают в полдень» — Захар Большаков. Его сыграл актёр Пётр Вельяминов, и он смотрелся на экране так органично, что, казалось, и на самом деле был председателем колхоза. В реальности же Вельяминов происходил из дворянской семьи, его отец был царским офицером. В 1943 году Петра арестовали за антисоветчину и отправили в лагерь, где он провёл почти 10 лет. В 1970-ом году режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснопольский искали на Урале артистов для задуманного фильма «Тени исчезают в полдень» и хотели найти лица неизвестные, чтобы история была более достоверной. Как-то они отправились на спектакль в Свердловский областной театр, где в тот вечер одного из исполнителей заменил участник самодеятельности Пётр Вельяминов. Он так понравился режиссёрам, что они пригласили его сниматься, хотя актёрского образования у Вельяминова не было, да и возраст был отнюдь не юношеский — 44 года. На съёмках он чувствовал себя неловко, ведь рядом работали такие знаменитости, как Иван Рыжов, Борис Новиков, Галина Польских. Как-то Вельяминов смущённо попытался подсказать что-то своему партнёру по площадке Николаю Лирову, на что тот ответил: «Я уже в третьей картине снимаюсь, а Вы — только в первой». Николаю Лирову было на тот момент всего семь лет. Первая кинороль перевернула жизнь Петра Сергеевича, после показа картины он стал звездой всесоюзного масштаба и одним из самых востребованных актёров в СССР.