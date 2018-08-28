Самые тошнотворные фильмы в истории кино

Кинематографисты ежегодно снимают сотни, и лишь небольшая часть лент превращается в хиты мирового масштаба. Впрочем, есть и особая категория лент, о которых говорят годами: это картины, которые нельзя смотреть без отвращения, и только самые стойкие киноманы решают досмотреть эти фильмы до финальных титров.

1. «Райское озеро», 2008. Парочка, решившая провести выходные у озера, сталкивается с группой агрессивных подростков, превращающих существование влюблённых в триллер. Этот ужастик шокирует не столько обилием кровавых эпизодов, сколько их обыденностью и реалистичностью.

2. «Я плюю на ваши могилы», 2010. Фильм можно без колебаний отнести к числу самых аморальных в истории кино. Сексуальные пытки и сцены с расчленением способны вызвать ужас даже у самых стойких киноманов, а впечатлительным людям стоит держаться от этого триллера с вызывающими физиологическими подробностями подальше.

3. «Хостел», 2005. К компании студентов, отправившихся в секс-тур по Европе, присоединяется новичок. Он рассказывает об интересном хостеле, куда компания и отправляется. На основе этого сюжета, который сгодился бы для низкопробной подростковой комедии, был снят один из самых жестких и омерзительных фильм.

О других кровавых и тошнотворных фильмах рассказывает видео.