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Самые тошнотворные фильмы в истории кино
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Самые тошнотворные фильмы в истории кино 

Рамблер 28 августа 2018
Кинематографисты ежегодно снимают сотни, и лишь небольшая часть лент превращается в хиты мирового масштаба. Впрочем, есть и особая категория лент, о которых говорят годами: это картины, которые нельзя смотреть без отвращения, и только самые стойкие киноманы решают досмотреть эти фильмы до финальных титров.
1. «Райское озеро», 2008. Парочка, решившая провести выходные у озера, сталкивается с группой агрессивных подростков, превращающих существование влюблённых в триллер. Этот ужастик шокирует не столько обилием кровавых эпизодов, сколько их обыденностью и реалистичностью.
2. «Я плюю на ваши могилы», 2010. Фильм можно без колебаний отнести к числу самых аморальных в истории кино. Сексуальные пытки и сцены с расчленением способны вызвать ужас даже у самых стойких киноманов, а впечатлительным людям стоит держаться от этого триллера с вызывающими физиологическими подробностями подальше.
3. «Хостел», 2005. К компании студентов, отправившихся в секс-тур по Европе, присоединяется новичок. Он рассказывает об интересном хостеле, куда компания и отправляется. На основе этого сюжета, который сгодился бы для низкопробной подростковой комедии, был снят один из самых жестких и омерзительных фильм.
О других кровавых и тошнотворных фильмах рассказывает видео.
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