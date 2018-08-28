Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут

Кому не нравится узнавать то, о чём молчали годами? Мистические загадки, тщательно охраняемые секреты и тайные теории будоражат умы, и сейчас пришло время открыть кое-какие секреты одной из самых известных в мире компаний — студии Disney. Аниматоры приготовили для нас небольшие сюрпризы.

1. Мультфильм «Русалочка», 1989. В эпизоде, когда Флаундер жалуется Русалочке на чайку, он так злится, что становится похож на саму чайку.

2. Мультфильм «Король-лев», 1994. Когда Муфаса беседует с Симбой, он смотрит не небо, где в том момент видно созвездие Льва.

3. Мультфильм «Красавица и Чудовище», 1991. Часть реплики «цветы, шоколад, обещания, которые не исполняют» была импровизацией актёра озвучки. Слова оставили, чтобы герои были максимально реалистичны.

4. Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история», 2010. Хамелеон паскаль в первоначальном варианте сценария был белкой.

5. Мультфильмы «В поисках Немо», 2003, и «Корпорация монстров», 2001. В обоих историях использовалась одна и та же технология для изображения колеблющихся подводных растений и шерсти Салливана.

6. Мультфильм «Вверх», 2009. Альбом Элли наполнен милыми рисунками. Большинство из них нарисовала дочка режиссёра.

А другие любопытные намёки из мультиков компании «Дисней» показаны в видео.