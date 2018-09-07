Фильм-миллиардер «Гоголь. Страшная месть» отправляется завоевывать Европу

Европейские кинотеатры покажут «Гоголь. Страшная месть». Третья и заключительная часть успешной российской франшизы с 9 сентября стартует в прокате на 90 экранах.

Наш «Гоголь» будет показан в Германии, Австрии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и на Кипре. Прокат осуществляет KinoKartina.Tv в сотрудничестве с Kinostar Filmverlei.

Еще одной зарубежной территорией, где « Гоголь . Страшная месть» выйдет в прокат, станут Объединенные Арабские Эмираты — в местных кинотеатрах фильм с Александром Петровым Олегом Меньшиковым покажут с 4 октября. Прокатчиком выступает компания Antares. Международными продажами трилогии Гоголь занимается компания «Централ Партнершип».

— В Европе зритель предпочитает громкие яркие премьеры и популярных актеров. В фильме «Гоголь. Страшная месть» есть и то, и другое. Мы считаем эту часть франшизы — отдельным фильмом и поддерживаем тем самым слоган «начни с финала», — комментирует прокат в Европе генеральный директор проекта KinoKartina.TV Ольга Рогаченко.

— Рады начать сотрудничество с ТВ-3 именно с проекта «Гоголь». Мы видим огромный потенциал международных продаж трилогии фильмов, и уже осенью представим проект «Гоголь. Страшная Месть» международным байерам на кинорынках в Торонто и Лос-Анджелесе», — сообщила директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Катерина Пшеницына.

Проект телеканала ТВ-3 и продюсерской компании «Среда» Александра Цекало, «Гоголь» уже заработал в российском прокате более 1 миллиарда рублей. Стартовавший в России и странах СНГ 30 августа фильм «Гоголь. Страшная месть» стал эпическим завершением трилогии, созданной по мотивам произведений и биографии Николая Гоголя. Основой для третьего фильма стала повесть «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», а начало трейлера отсылает к событиям XVII века, времени противостояния казаков и поляков.

В следующем году ТВ-3 покажет киносериал «Гоголь», который будет состоять из восьми серий.