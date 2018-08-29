Страшные сцены из детских мультиков

Мультипликационные фильмы создаются в первую очередь для малышей, поэтому по-настоящему страшных сцен там быть не может. Однако аниматорам всё же удаётся пугать зрителей, и вот несколько эпизодов с участием мультяшных злодеев, которые держат зрителей в напряжении.

1. «Белоснежка и семь гномов», 1937. Злая королева выпивает зелье и становится такой же безобразной, как и её душа. После этого каждый могу понять, какова же реальная цена красоты.

2. «Пиноккио», 1940. Фитиль превращается в осла, и это действительно смотрится устрашающе.

3. «Аладдин», 1992. Пещера, показанная в мультфильме, походит на разинутую пасть мифического монстра. И, пожалуй, сравнение очень удачное.

4. «Спящая красавица», 1959. Злая колдунья Малефисента появляется в камине, и это не случайно. К огню люди всегда относились с опаской, а люди, способные с ним взаимодействовать, и были колдунами.

5. «101 далматинец», 1961. Круэлла Де Виль, появляющаяся в дверях, одним своим видом демонстрирует стервозный характер.

6. «Приключения Икабода и мистера Тоада», 1949. Всадник без головы отлично управляется с лошадью. В этом не было бы ничего странного, но ведь у всадника нет глаз. Кажется, он знает какие-то магические трюки, позволяющие ему так искусно скатать верхом.