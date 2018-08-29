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Постеры к фильмам, взбесившие фанатов
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Постеры к фильмам, взбесившие фанатов 

Рамблер 29 августа 2018
Рекламный постер к фильму решает сразу несколько задач. Он разъясняет публике, кто сыграл в фильме, говорит о дате премьеры и намекает на интригу. Продуманный и хорошо выполненный постер способен даже заставить зрителя почувствовать атмосферу ленты и стимулирует его к покупке билета. Но иногда у маркетологов, продвигающих кинокартины, случаются проколы: они создают постеры, которые одним только видом отталкивают от просмотра фильма.
1. Постер к фильму «Аватар», 2009. Плакат к революционному научно-фантастическому фильму Джеймса Кэмерона был бы идеальным, если бы не шрифт, который использовали дизайнеры. Выбранный ими примитивный и часто растиражированный шрифт разочаровал даже тех, кто далёк от графического дизайна.
2. Постер к фильму «Копы в юбках», 2013. На плакате изображены главные героини, которых играют Сандра Буллок и Мелисса Маккарти, однако если Буллок опознать легко, то с Мелиссой творится что-то странное. Дизайнеры заметно исказили черты её лица, так что очаровательная комическая актриса стала неузнаваемой. Это попросту взбесило поклонников Маккарти.
3. Постер к фильму «Звёздные войны: Пробуждение силы», 2015. Официальный американский постер выполнили в традиционном для франшизы стиле, изобразив на нём главных персонажей. А вот китайский постер подкачал: на нём штурмовик Финн, один из основных героев ленты, спрятался на второй план. И, похоже, на то была единственная причина: актёр Джон Бойега, сыгравший Финна, — темнокожий. Фанаты саги не оценили этот ход.
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