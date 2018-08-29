Постеры к фильмам, взбесившие фанатов

Рекламный постер к фильму решает сразу несколько задач. Он разъясняет публике, кто сыграл в фильме, говорит о дате премьеры и намекает на интригу. Продуманный и хорошо выполненный постер способен даже заставить зрителя почувствовать атмосферу ленты и стимулирует его к покупке билета. Но иногда у маркетологов, продвигающих кинокартины, случаются проколы: они создают постеры, которые одним только видом отталкивают от просмотра фильма.

1. Постер к фильму «Аватар», 2009. Плакат к революционному научно-фантастическому фильму Джеймса Кэмерона был бы идеальным, если бы не шрифт, который использовали дизайнеры. Выбранный ими примитивный и часто растиражированный шрифт разочаровал даже тех, кто далёк от графического дизайна.

2. Постер к фильму «Копы в юбках», 2013. На плакате изображены главные героини, которых играют Сандра Буллок Мелисса Маккарти , однако если Буллок опознать легко, то с Мелиссой творится что-то странное. Дизайнеры заметно исказили черты её лица, так что очаровательная комическая актриса стала неузнаваемой. Это попросту взбесило поклонников Маккарти.