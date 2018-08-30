Сцены в фильмах, за которые актерам стыдно

Актеры нередко сожалеют о съемках в определенных фильмах, а иногда чувство стыда не позволяет им даже просмотреть результаты своего труда. Соглашаясь на сомнительный проект, у актера всегда есть риск выглядеть глупо или быть физически и морально истощенным. Эти артисты на своем опыте знают что значит быть связанным контрактом.

“Геркулес в Нью-Йорке”

Арнольд Шварценеггер собственный опыт съемок в провальном проекте предпочитает вспоминать со смехом, отмечая, насколько глупо он смотрится в схватке с ненастоящим медведем.

Кадр из фильма «Геркулес в Нью-Йорке»

Актер отмечает, что лучше отказаться от просмотра этого фильма, поскольку он действительно нелепый.

“Муви 43”

Хью Джекман признавался, что зря ввязался в данный проект, представляющий собой комедию, наполненную черным юмором.

Кадр из фильма «Муви 43»

В период съемок актеру и его коллеге Кейт Уинслет было отнюдь не до смеха, а на премьеру ленты в итоге не пришли многие известные личности, задействованные в ней.

“Пассажиры”

Дженнифер Лоуренс сильно волновалась в момент перед началом съемок постельной сцены, поскольку ее коллега был женат. К тому же, перед Крисом Прэттом ей предстояло обнажиться, после чего ее беспокойство лишь нарастило обороты.

Кадр из фильма «Пассажиры»

Чтобы быть уверенной, что она сделала все правильно, и успокоиться, актриса сразу после съемок позвонила своей матери.

“Большая маленькая ложь”

Николь Кидман играет страдающую от домашнего насилия женщину, а после съемок одной из сцен знаменитость себя чувствовала особенно отвратительно.

Кадр из фильма «Большая маленькая ложь»

Актриса вспоминает, что когда находилась у ног супруга-деспота, ощущала себя по-настоящему униженной, хотя и понимала, что это всего лишь съемки.

“Апокалипсис сегодня”

Для одной из сцен Мартин Шин снимался пьяным, учиняя погром в номере гостиницы. Герой активно разбрасывает вещи и ударяет кулаком в зеркало, разрезая себе руку осколками.

Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня»

Спустя день актер вернулся в ту же комнату, где обнаружил кровь на кровати и разбитое зеркало, после чего ему стало стыдно. Дело в том, что в момент съемок Шин действительно был нетрезв, а пересмотреть ту сцену на экране так и не решился.

“Игра престолов”

Серию свадьбы Сансы Старк и Рамси Болтона назвали большим потрясением для зрителя, поскольку даже актеры испытывали негативные эмоции после ее съемки.

Кадр из фильма «Игра престолов»

“Фантастическая четверка 2”

Джессика Альба на экране воплотила супергероиню Сью Шторм, что впоследствии оказалось ударом по ее самолюбию.

Кадр из фильма «Фантастическая четверка 2»

Дело в том, что у актрисы не получалась сцена, где ей предстояло заплакать. Тогда режиссер сказал ей вообще ничего не делать со своим лицом, чтобы дорисовать потом слезы. Из-за этих слов актриса чуть было не разочаровалась в собственной профессии.