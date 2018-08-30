Дуэйна Джонсона короновали на Гавайях

Камеамеа был легендарным правителем, который смог прекратить междоусобные войны на острове и создать единое королевство. Он наладил партнерские отношения с мировыми державами — Францией, США, Англией, и превратил Гавайи в культурный и торговый центр, привлекший к своим берегам состоятельных европейцев.

Земекис срежиссирует исторический эпос по сценарию Рэндалла Уоллеса («Храброе сердце», «Перл-Харбор»). Работа над масштабным проектом стартует в 2020 году.

Добавим, что в настоящее время Дуэйн Джонсон занят на съемках семейного приключения «Круиз по джунглям», а затем переместится на площадку экшна «Хоббс и Шоу», спин-оффа «Форсажа».