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Дуэйна Джонсона короновали на Гавайях
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Дуэйна Джонсона короновали на Гавайях 

Киноафиша 30 августа 2018
Фото: Киноафиша
Дуэйн Джонсон («Небоскреб», «Рэмпейдж») сыграет первого гавайского короля Камеамеа в исторической ленте Роберта Земекиса «Король».
Камеамеа был легендарным правителем, который смог прекратить междоусобные войны на острове и создать единое королевство. Он наладил партнерские отношения с мировыми державами — Францией, США, Англией, и превратил Гавайи в культурный и торговый центр, привлекший к своим берегам состоятельных европейцев.
Земекис срежиссирует исторический эпос по сценарию Рэндалла Уоллеса («Храброе сердце», «Перл-Харбор»). Работа над масштабным проектом стартует в 2020 году.
Добавим, что в настоящее время Дуэйн Джонсон занят на съемках семейного приключения «Круиз по джунглям», а затем переместится на площадку экшна «Хоббс и Шоу», спин-оффа «Форсажа».
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