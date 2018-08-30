Откровенные фильмы о молодости и сексуальности

Каждому человеку приходится пройти период, когда ты уже не ребенок, в крови бурлят гормоны и надо этот вопрос как-то решать. Мы собрали 11 фильмов, исследующих мысли, чувства и сложности, которые прилетают по голове вместе с началом сексуальной жизни.

Мечтатели

Париж 60-х бурлит, готов вот-вот разродиться студенческими волнениями. Но двое молодых людей и девушка совсем не интересуются происходящим за окнами, они дни и ночи напролет смотрят фильмы, кино становится их жизнью и фоном для сложных психологических и сексуальных отношений.

Нимфоманка: Часть 1

Джо поставила себе этот диагноз еще в ранней юности и живет с ним уже много лет, отчаянно ища себя в сексе. В первой части фильма рассказывается о молодых годах, первой половине несчастий героини.

ivi.ru

фон Триер снял эротическую комедию, которая затем, во второй части, плавно перетекает в эротическую трагедию, изобилующую сценами секса, не волнующими, а удручающими.

Половое воспитание

Молодой учитель Эдди берется за ответственное дело: он организует уроки полового воспитания учеников. Сам он в этом не очень хорошо разбирается, поскольку никогда не ходил на свидания, так что эти знания оказываются полезными и для него самого.

Как заняться любовью с женщиной

Подросток Энди давно встречается с Лорен, но, когда приходит время перейти на новый уровень отношений, то есть к сексу, он каждый раз впадает в ступор и старается отсрочить это важное мероприятие. Проблема в том, что Энди не знает, что надо делать и как не ударить в грязь лицом. Поэтому он обращается за советом к разным знакомым и малознакомым людям.

Правила секса

История запутанных сексуальных отношений и душевных метаний нескольких студентов и студенток, развязка которых приходится на вечеринку под названием «Конец света».

Дикие штучки

Школьница Келли влюбляется в преподавателя и всеми правдами и неправдами пытается затащить его в койку. Дело не выгорело, и обиженная девушка обвиняет учителя в изнасиловании. Место он, конечно, сразу же теряет, но по большому счету ей никто не верит. И тут в полицию поступает новое заявление.

Подростки как подростки

Шестеро друзей — трое парней и три девушки — договорились никогда не разлучаться. Детские игры постепенно переросли в подростковые оргии. И такое положение всех до поры до времени устраивает.

ivi.ru

Но однажды Венди влюбляется в своего нового соседа и хочет завести нормальные отношения. Только вот друзья против.

Взрослые игры

Эрика — старшеклассница, которая развлекается, соблазняя взрослых мужчин, а потом шантажируя их и требуя денег за молчание. У нее появляется сводный брат Люк — толстый подросток-наркоман. Однажды он жалуется сестре, что в прошлом его домогался школьный учитель, но обвинения подростка все проигнорировали. Так что Эрика готова взяться за любимое дело и разобраться с преступником по-своему.

Дневник девочки-подростка

Минни переживает из-за внешности, с тревогой осознает проснувшуюся сексуальность и мечтает расстаться с девственностью. Чтобы разобраться в себе, она заводит аудиодневник, где подробно рассказывает о своих первых опытах и об интрижке с отчимом.

Молода и прекрасна

Девушка из хорошей семьи занята подростковой проблемой поисков себя. Это занятие зачастую приобретает самые странные формы. Изабель увлекается проституцией не из корысти, а ради эксперимента и удовольствия.

ivi.ru

Близкие считают ее пай-девочкой и не подозревают, чем она занимается. Но тут однажды в гостиничном номере умирает один из ее постоянных клиентов.

Последнее танго в Париже

Юная эксцентричная парижанка знакомится с загадочным американцем, и у них завязываются довольно нездоровые отношения. Он не хочет знать ее имени и не называет своего, не желает, чтобы лишние подробности жизни вмешивались в их связь, и все-таки прошлое пробивается несмотря на запреты.