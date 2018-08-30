Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети

В Сети появился трейлер фильма "Голос люкс" с Натали Портман

Это драма о певице Селесте, которая получает известность в связи с трагическими обстоятельствами. Фильм впервые будет показан на Венецианском кинофестивале, который стартовал в эту среду 29 августа. Ожидается, что картина также будет показана на фестивале в Торонто. На данный момент, вне рамок фестиваля, зрителям доступен только тизер фильма.

Брэйди Корбет — тридцатилетний режиссер и сценарист фильма, решил посвятить картину истории восхождения певицы Селесты. Композитором и создателем оригинальных песен к фильму станет певица Sia. Интересно, что сначала на роль Селесты была утверждена Руни Мара, известная по фильму "Девушка с татуировкой дракона", однако из-за переноса сроков актриса покинула проект.

До этого Брэйди сам сыграл в нескольких фильмах и даже в одном сериале на канале FOX. Но сейчас ему захотелось отвлечься от своей актерской карьеры и начать режиссерскую деятельность.

Первый фильм Брэйди Корбета появился в 2015 году. Он называется "Детство лидера"

На широкие экраны картина выйдет 7 марта 2019 года.