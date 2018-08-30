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Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
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Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети 

Рамблер 30 августа 2018
В Сети появился трейлер фильма "Голос люкс" с Натали Портман.
Это драма о певице Селесте, которая получает известность в связи с трагическими обстоятельствами. Фильм впервые будет показан на Венецианском кинофестивале, который стартовал в эту среду 29 августа. Ожидается, что картина также будет показана на фестивале в Торонто. На данный момент, вне рамок фестиваля, зрителям доступен только тизер фильма.
Брэйди Корбет — тридцатилетний режиссер и сценарист фильма, решил посвятить картину истории восхождения певицы Селесты. Композитором и создателем оригинальных песен к фильму станет певица Sia. Интересно, что сначала на роль Селесты была утверждена Руни Мара, известная по фильму "Девушка с татуировкой дракона", однако из-за переноса сроков актриса покинула проект.
До этого Брэйди сам сыграл в нескольких фильмах и даже в одном сериале на канале FOX. Но сейчас ему захотелось отвлечься от своей актерской карьеры и начать режиссерскую деятельность.
Первый фильм Брэйди Корбета появился в 2015 году. Он называется "Детство лидера"
В фильме "Голос люкс", помимо Натали Портман сыграли: Джуд Лоу, Дженнифер Эль, Дженнифер Джейсон Ли и Стэйси Мартин.
На широкие экраны картина выйдет 7 марта 2019 года.
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