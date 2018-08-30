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Мультяшки, которых признали секс-символами
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Мультяшки, которых признали секс-символами 

Рамблер 30 августа 2018
Героини мультиков восхитительны и никогда не стареют, а это ли не мечта всех женщин? Кстати, о таких красотках грезят и мужчины и возводят нарисованных девушек в секс-символы.
1. Джулия из мультфильма «Тяжёлый металл 2000». Прототипом главной героини стала фотомодель Джули Стрэйн, и это сделало мультяшную Джулию в нескромных нарядах сексапильной дамой.
2. Туранга Лила из мультсериала «Футурама». Одноглазая сериальная красотка — капитан межпланетного экспресса. Но это серьёзное и ответственное занятие не мешает ей соблазнять зрителей своими формами.
3. Жасмин из мультфильма «Аладдин». Жасмин совсем не походит на восточную скромницу в закрытой одежде. Но её игривый нрав и пикантный наряд, не скрывающий тело, мужчины обожают.
4. Принцесса из мультфильма «Бременские музыканты». Очаровательная длинноволосая блондинка в коротком платье покорила всех бунтарством в подростковом стиле и стала настоящим секс-символом в СССР.
5. Гаечка из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Эта прелестная мышка, способная решать любые проблемы, для многих олицетворяет современниц: одновременно женственных, сообразительных и умелых. Сколько мальчишек в девяностые боготворили неприступную Гаечку!
6. Главный мультяшный секс-символ — это, конечно, Джессика Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Вряд ли найдётся мужчина, который не хотел бы заполучить эту соблазнительницу.
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