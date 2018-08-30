У Еременко и Бондарчук не получался интим 

Художественный фильм «Красное и чёрное» по роману Стендаля вышел в 1977 году. Снял его режиссёр Сергей Герасимов, причём на главные роли он пригласил своих же бывших студентов, которые некогда играли тех же персонажей в дипломном спектакле: Наталью Белохвостикову, Наталью Бондарчук, и Николая Ерёменко. У последних возникли большие сложности, когда нужно было снимать интимные цены. Наталья Бондарчук к моменту съёмок была замужем за актёром Николаем Бурляевым. Супруг частенько наведывался на съёмочную площадку, чтобы проконтролировать жену, поэтому Наталья зажималась и не могла играть эпизоды выразительно. Но никаких отношений между ней и Ерёменко не завязалось, зато с другой киношной возлюбленной, Натальей Белохвостиковой, роман у Николая мог бы и состояться. Как позднее говорил сам артист, в какой-то момент ему и Наталье показалась, что им суждено быть вместе, однако на деле это был всё-таки юношеский флирт. Кстати, своего персонажа, Жюльена Сореля, Ерёменко поначалу недолюбливал: ему казалось, что Сорель чрезмерно чувствителен и плаксив. Но потом он оценил героя и называл «Красное и чёрное» любимой картиной.