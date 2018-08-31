5 крутых фильмов с Кэмерон Диас

Одна из самых знаменитых блондинок Голливуда Кэмерон Диас прославилась в амплуа «девчонки с соседнего двора». И хотя с тех пор она не раз доказала, что может быть убедительной и в серьезной драме («Ванильное небо»), и в роли успешной деловой женщины («Отпуск по обмену»), в большинстве ее образов остается искренность и непосредственность, которая делает ее любимицей миллионов.

В последнее время упорно ходят разговоры о том, что Кэмерон Диаз ушла из кино, чтобы посвятить себя семье. Так это или нет, в день 46-летия мы желаем актрисе счастья и смотрим подборку фильмов с ее участием.

«Очень плохая училка»

Школьная учительница Элизабет (Кэмерон Диаз) терпеть не может свою работу и одержима мечтой окрутить богатого мужчину. На горизонте быстро появляется подходящий объект, преподаватель Скотт Делакорт ( Джастин Тимберлейк ).

Кадр из фильма "Очень плохая училка"

Элизабет столь поглощена своей целью, что совершенно не обращает внимания на обаятельного физрука ( Джейсон Сигел , звезда сериала «Как я встретил вашу маму»). С кем же из двоих претендентов «очень плохая училка» обретет счастье?

«Гамбит»

В этой уморительной комедии образ «типичной американки», в котором так хороша Диаз, использовали по полной программе, и Кэмерон смотрится просто блестяще.

Кадр из фильма "Гамбит"

Робкий и нерешительный искусствовед Гарри Дир ( Колин Ферт ) решает надуть своего босса ( Алан Рикман ), продав ему поддельную картину Моне. Чтобы провернуть аферу, ему нужна помощь «владелицы шедевра» из Техаса Пиджей Пузновски (Кэмерон Диаз). Американка приезжает в Лондон, но столь тщательно выстроенный Гарри план рушится деталь за деталью.

«Ангелы Чарли»

Частное детективное агентство, которым руководит таинственный Чарли, состоит из трех великолепных девушек: Натали (Кэмерон Диас), Дилан ( Дрю Бэрримор ) и Алекс (Люси Лью).

Кадр из фильма "Ангелы Чарли"

Они красивы, умны, владеют боевыми искусствами и берутся за самые сложные задания. Одно из них — вернуть похищенное программное обеспечение Knox Technologies и освободить похищенного руководителя компании Эрика Нокса. В процессе выполнения задания выясняется, что это ловушка, и на самом деле Эрик — враг «Ангелов Чарли».

«Ангелы Чарли 2: Только вперед»

У «Ангелов» — новое задание: они должны найти и вернуть похищенные носители информации с данными людей, участвующих в программе защиты свидетелей.

Кадр из фильма «Ангелы Чарли 2: Только вперед»

На их пути встретится множество влиятельных врагов, среди которых — «падший ангел» в исполнении Деми Мур . Приключенческий комедийный боевик, до предела насыщенный зрелищными боевыми сценами, смешными ситуациями и, конечно же, обаянием прекрасных актрис.

«Банды Нью-Йорка»

Масштабное полотно Мартина Скорсезе о том, как зарождался Нью-Йорк. В середине XIХ века еще и в помине не было того города, который мы теперь знаем.

Кадр из фильма «Банды Нью-Йорка»