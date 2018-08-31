5 крутых фильмов с Кэмерон Диас 

Одна из самых знаменитых блондинок Голливуда Кэмерон Диас прославилась в амплуа «девчонки с соседнего двора». И хотя с тех пор она не раз доказала, что может быть убедительной и в серьезной драме («Ванильное небо»), и в роли успешной деловой женщины («Отпуск по обмену»), в большинстве ее образов остается искренность и непосредственность, которая делает ее любимицей миллионов.
В последнее время упорно ходят разговоры о том, что Кэмерон Диаз ушла из кино, чтобы посвятить себя семье. Так это или нет, в день 46-летия мы желаем актрисе счастья и смотрим подборку фильмов с ее участием.
«Очень плохая училка»
Школьная учительница Элизабет (Кэмерон Диаз) терпеть не может свою работу и одержима мечтой окрутить богатого мужчину. На горизонте быстро появляется подходящий объект, преподаватель Скотт Делакорт (Джастин Тимберлейк).
Кадр из фильма "Очень плохая училка"
Элизабет столь поглощена своей целью, что совершенно не обращает внимания на обаятельного физрука (Джейсон Сигел, звезда сериала «Как я встретил вашу маму»). С кем же из двоих претендентов «очень плохая училка» обретет счастье?
«Гамбит»
В этой уморительной комедии образ «типичной американки», в котором так хороша Диаз, использовали по полной программе, и Кэмерон смотрится просто блестяще.
Кадр из фильма "Гамбит"
Робкий и нерешительный искусствовед Гарри Дир (Колин Ферт) решает надуть своего босса (Алан Рикман), продав ему поддельную картину Моне. Чтобы провернуть аферу, ему нужна помощь «владелицы шедевра» из Техаса Пиджей Пузновски (Кэмерон Диаз). Американка приезжает в Лондон, но столь тщательно выстроенный Гарри план рушится деталь за деталью.
«Ангелы Чарли»
Частное детективное агентство, которым руководит таинственный Чарли, состоит из трех великолепных девушек: Натали (Кэмерон Диас), Дилан (Дрю Бэрримор) и Алекс (Люси Лью).
Кадр из фильма "Ангелы Чарли"
Они красивы, умны, владеют боевыми искусствами и берутся за самые сложные задания. Одно из них — вернуть похищенное программное обеспечение Knox Technologies и освободить похищенного руководителя компании Эрика Нокса. В процессе выполнения задания выясняется, что это ловушка, и на самом деле Эрик — враг «Ангелов Чарли».
«Ангелы Чарли 2: Только вперед»
У «Ангелов» — новое задание: они должны найти и вернуть похищенные носители информации с данными людей, участвующих в программе защиты свидетелей.
Кадр из фильма «Ангелы Чарли 2: Только вперед»
На их пути встретится множество влиятельных врагов, среди которых — «падший ангел» в исполнении Деми Мур. Приключенческий комедийный боевик, до предела насыщенный зрелищными боевыми сценами, смешными ситуациями и, конечно же, обаянием прекрасных актрис.
«Банды Нью-Йорка»
Масштабное полотно Мартина Скорсезе о том, как зарождался Нью-Йорк. В середине XIХ века еще и в помине не было того города, который мы теперь знаем.
Кадр из фильма «Банды Нью-Йорка»
Это были дикие трущобы, в которых не на жизнь, а на смерть дрались между собой банды «коренных» и «пришлых» американцев. Фильм удостоился 10 номинаций на «Оскар» (в том числе за лучший фильм), а Кэмерон Диаз и Леонардо ДиКаприо получили премию канала «MTV» за лучший поцелуй.