Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 

Вслед за рейтингом самых высокооплачиваемых актрис Forbes представил аналогичный рейтинг актеров, и в этот раз лидером списка стал Джордж Клуни. Как же так получилось, спросите вы, если в прошлом году Джордж не попал даже в десятку, да и вообще за прошедший год не снялся ни в одном фильме? Ответ очень прост: все дело в бренде текилы Casamigos, одним из основателей которого Клуни стал в 2013 году. А в прошлом июне ему вместе с друзьями Ренди Гербером (мужем Синди Кроуфорд) и Майком Мелдманом удалось продать прибыльный бизнес за миллиард долларов, 233 миллиона из которых достались лично актеру.
Помимо предприимчивого Клуни, в первой тройке оказались Дуэйн «Скала» Джонсон и Роберт Дауни — младший: первый заработал $124 миллиона благодаря съемкам в фильме «Джуманджи: Зов джунглей», а второй за год стал богаче на $81 миллион — в основном из-за «Мстителей», конечно. Следом же идут Крис Хемсворт ($64,5 млн), Джеки Чан ($45,5 млн), Уилл Смит ($42 млн), индийский актер Акшай Кумар ($40,5 млн), комик Адам Сэндлер ($39,5 млн), звезда Болливуда Салман Кхан ($38,5 млн) и Крис Эванс с его скромными $34 миллионами.