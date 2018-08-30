Олега Ефремова дважды похищали со съёмок 

Ни для кого не секрет, что актёр Олег Ефремов купался в лучах славы и любви своих поклонников. Многим в СССР хотелось лично пообщаться с именитым артистом, кто-то писал ему письма, кто-то ходил на спектакли. Но бывали в жизни звезды советского экрана и из ряда вон выходящие случаи: несколько раз всенародного любимца похищали со съёмочной площадки. Так, во время съёмок мелодрамы «Здравствуй и прощай», которые проходили в Ростове, артист исчез прямо с речного причала. Это произошло, когда капитан пришвартованного судна пригласил актёра угоститься квасом, и, после того как Олег Ефремов поднялся на борт, теплоход отчалил от берега. Работникам съёмочной группы пришлось бежать за уплывающим кораблем вдоль берега, но их труды не увенчались успехом. Им на помощь пришли сотрудники речной милиции, которые только к вечеру обнаружили пропавший теплоход. Но самое яркое похищение произошло в Тбилиси — там страстные почитатели таланта Олега Ефремова выкрали его буквально из-под камеры.