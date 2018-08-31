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Ленты, которые не зря переделали
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Ленты, которые не зря переделали 

Рамблер 31 августа 2018
Со стороны создание фильма кажется процессом непрерывным: сначала пишут сценарий, потом ищут актёров, затем снимают ленту, а после делают свою работу специалисты по спецэффектам. Но иногда по разным причинам уже после завершения съёмок какие-то сцены приходится переделывать: вырезать, доснимать или даже менять артистов на других. Как только фанаты узнают о таких переделках, они сразу же записывают картину в потенциально провальную, но в некоторых случаях переделки действительно идут на пользу фильму. Так случилось с этими лентами.
1. «Титаник» (1998). В первом варианте фильма была длинная экшн-сцена, в которой за Роуз и Джеком гонялись Каледон и его слуга, пытаясь отнять драгоценный камень. На предварительных просмотрах эпизод зрителям не понравился, поэтому режиссёр Джеймс Кэмерон вырезал его. И не прогадал, ведь «Титаник» мы воспринимает всё-таки драмой, а не боевиком.
2. «Война миров Z» (2013). Картина и так полна непонятных ходов и странных сюжетных поворотов, но изначально она была ещё более запутанной. Первые зрители раскритиковали финал, который, по их мнению, был бессвязным и чрезмерно резким. Тогда создатели фильма полностью изменили последние полчаса картины, и новый вариант пришёлся публике по вкусу.
3. «Назад в будущее» (1985). Через четыре недели после начала съёмок из проекта ушёл исполнитель главной роли Эрик Штольц. Он считал себя серьёзным драматическим актёром, регулярно конфликтовал с коллегами и видел своего героя вдумчивым и несколько патетичным. Сменил Штольца Майкл Джей Фокс, придавший Марти некоторой нелепости, живости, непосредственности. И кто теперь может представить, что трилогия «Назад в будущее» могла бы быть иной?
Смотрите в видео, какие ещё фильмы подверглись переделке и только выиграли от этого.
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