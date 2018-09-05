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Казахстанский фильм «На грани» участвует в конкурсе фестиваля «Киношок» в Анапе
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Казахстанский фильм «На грани» участвует в конкурсе фестиваля «Киношок» в Анапе 

ТАСС + ещё 20 5 сентября 2018
Фото: Кубань 24
АСТАНА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Художественный фильм «На грани», снятый на киностудии «Казахфильм», участвует в конкурсе кинофестиваля «Киношок», который проходит со 2 по 9 сентября в городе Анапе.
Фильм казахстанского режиссера Алдияра Байракимова рассказывает историю двух подростков, очень непохожих и живущих в разных мирах, чьи судьбы неожиданно сталкиваются. Недостаток поддержки, семейного тепла, конфликты с обществом подталкивают героев к опасной грани.
"Такие культурные события очень важны для развития творческой коммуникации и киноиндустрии в целом. На международных фестивалях кинодеятели из разных стран могут обменяться опытом, показать свои работы, наладить контакты, договориться о сотрудничестве. Часто открываются новые лица, новые имена международного кинематографа. И, что особенно важно, на таких кинофестивалях, даже если участники говорят на разных языках, никогда нет проблем с взаимопониманием, потому что все здесь говорят на одном языке — языке кино", — прокомментировал свое участие в фестивале Байракимов, слова которого приводит пресс-служба «Казахфильма».
Как отметили организаторы «Киношока», выбор картины «На грани» связан с тем, что это один из лучших фильмов, способных представить киноиндустрию Казахстана.
Фестиваль «Киношок», созданный в 1992 году с целью объединить кинематографистов бывших союзных республик и не допустить разрыва культурных связей, знакомит зрителей и кинокритиков с выдающимися киноработами из Литвы, Латвии, Эстонии и стран СНГ. В рамках фестиваля проходят пять конкурсов: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских фильмов.
Полнометражный, короткометражный и документальный конкурсы оценивает профессиональные жюри. В телевизионном конкурсе победитель определяется зрительским голосованием. В конкурсе детских фильмов «Киномалышок» оценивает картины детское жюри.
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