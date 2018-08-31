Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова 

В 1999 году вышел фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». Наряду с признанными звёздами Михаилом Ульяновым, Александром Пороховщиковым, Сергеем Гармашом, Ириной Розановой там появились и молодые исполнители Илья Древнов, Алексей Макаров, Марат Башаров, которые к сегодняшнему дню тоже стали известными и востребованными актёрами. А вот об актрисе Анне Синякиной, исполнившей главную женскую роль, мало что известно.
Анна Синякина сейчас увлечена работой в театре, поэтому на съёмки в кино у неё не остаётся времени. В 2000-м году девушка окончила музыкальное училище имени Гнесиных, но решила, что этого образования недостаточно, поэтому спустя четыре года получила и диплом ГИТИСа. Но дебютировала Анна в кино в 1998 году, снявшись у режиссёра Карена Шахназарова в фильме-притче «День полнолуния». Но неслыханную популярность актрисе принесла вторая работа — «Ворошиловский стрелок». После этого Синякина снималась в кино нечасто, последний её проект — экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина» Карена Шахназарова, выпущенная в 2016 году. А вот личную жизнь Анна Синякина охраняет тщательно, поскольку уверена, что поклонников должно интересовать лишь творчество актёра.