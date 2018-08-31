Кто пустил автомат Калашникова в кино 

Задорную комедию «Максим Перепелица» показали зрителю в 1955 году. Фильм заказало киностудии «Ленфильм» Министерство обороны, которое хотело получить агитационную картину, где прославлялась бы мощь советской армии и новейшее оружие. Однако во время съёмок постановщик Анатолий Граник оказался в сложной ситуации: демонстрировать публике новинки вооружения было нельзя. Сразу же возник вопрос: как доказать жителям СССР, что армия страны — действительно мощная и прекрасно вооружённая современным оружием, если невозможно ничего показать? Тогда Минобороны пошло не небольшую уступку и разрешило зрителям увидеть автомат Калашникова. Так что ленту «Максим Перепелица» стал кинодебютом для отечественной оружейной легенды. Когда этот вопрос разрешился, выяснилось, что исполнители главных ролей в армии не служили и не представляют себе, как ведут себя новобранцы. Тогда режиссёру пришлось применить хитрость: он приставил к артистам консультанта-старшину, который заставлял их каждый день по несколько часов вышагивать на плацу и устраивал марш-броски в полном обмундировании. В какой-то момент актёры стали жаловаться и заявили, что после такой подготовки у них просто не остаётся сил на съёмки.