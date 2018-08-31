Мультики, которые все ждут в 2019

Следующий год обещает быть урожайным на мультфильмы. Студии создают и новые сказочные истории, и продолжения популярных мультиков, герои которых полюбились маленьким зрителям. Эти премьеры все уже ждут с нетерпением.

1. «Лего. Фильм 2» выйдет 7 февраля 2019 года. Шутки лего-человечков веселят малышей, а родители наверняка найдут много отсылок к другим мультфильмам.

2. «Как приручить дракона-3» выйдет 21 февраля 2019 года. Последняя часть трилогии расскажет, как складываются жизни персонажей. И конечно же, им предстоят новые приключения.

3. «Тайная жизнь домашних животных-2» выйдет 30 мая 2019 года. Детям пришлась по вкусу история о домашних питомцах, которые не так безобидны, как кажется.

4. «История игрушек-4» выйдет 20 июня 2019 года. Первая часть вышла в 1995 году, и зрители, которые её смотрели, уже ведут в кинотеатры своих отпрысков. Так что «История игрушек» превратилась в настоящую семейную сагу, интересную всем поколениям.

5. «Холодное сердце-2» выйдет 26 ноября 2019 года. Сказка о двух сёстрах, покоряющих мир, продолжилась на театральной сцене в виде мюзикла. Вторая часть обещает быть не менее увлекательной, ведь там появятся и новые герои, и новые препятствия.