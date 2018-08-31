10 самых ожидаемых фильмов этой осени

Судя по предстоящим кинопремьерам, эта осень будет фантастической, мрачноватой и немного лиричной, как ей и полагается. Heroine выбрал фильмы, которые обязательно стоит увидеть в кинотеатре в ближайшие три месяца. Ждем много сказок, костюмированную биографическую драму с Кирой Найтли , красивую музыкальную мелодраму и кое-что еще.

1. «Лондонские поля», 20 сентября

Никола Сикс ясновидящая, и знает, что скоро умрет. Грустить по этому поводу особо некогда — она заводит роман с тремя мужчинами одновременно, понимая, что один из них убьет ее. «Никола соблазнила бога и дьявола. Отшила обоих». В главных ролях Эмбер Херд и Кара Делевинь , а еще ты увидишь старика Джонни Деппа, как всегда немного чудаковатого. Триллер снят по одноименному роману Мартина Эмиса . Фильм стоит увидеть хотя бы из-за интересного актерского состава.

2. «Тайна дома с часами», 27 сентября

Фантастический фильм ужасов с Джеком Блеком и Кейт Бланшетт в главных ролях. Мальчик Льюис остается сиротой и переезжает к своему дяде Джонатану. Дядя оказывается колдуном, как и погибший отец Льюиса. В его доме спрятаны часы, которые отсчитывают время до конца света, и главным героям предстоит их найти.

3. «Человек, который убил Дон Кихота», 27 сентября

Этому фильму определение «самый ожидаемый» подходит как нельзя лучше — режиссер Терри Гиллиам работал над фильмом почти 30 лет. Съемки постоянно прерывались из-за проблем с финансированием, сценарии переписывались, актеры уходили из затянувшегося проекта. В 2002 году даже вышел фильм «Затерянные в Ла-Манче» о попытках Гиллиама снять фильм. По сюжету картины режиссер Тобиас Граммент отправляется в маленькую деревню, где когда-то снимал фильм о Дон Кихоте. Там он встречает актера, исполнившего главную роль в том фильме. Точнее это Тобиас знает, что это актер, потому что сам мужчина уверен, что он и есть настоящий Дон Кихот

4. «Веном», 4 октября

Самый мрачный фильм вселенной Marvel с самым харизматичным Томом Харди в главной роли. Веном — главный враг Человека-паука, но фильм не об этом. В картине рассказана история появления персонажа. В журналиста случайно вселяется инопланетный паразит. Теперь главный герой учится пользоваться новыми силами и ищет общий язык с соседом по телу. Ну и по пути красиво всех убивает.

5. «Кислота», 4 октября

Дебют 26-летнего режиссера Александра Горчилина внезапно оказался очень удачным. Фильм «Кислота» получил приз «Кинотавра» и был тепло принят критиками. Саша снял картину о своих ровесниках и их сложных отношениях с этим миром. Фильм заявлен, как «манифест поколения двадцатилетних». Советуем тебе пойти и убедиться самой, насколько этот манифест оказался правдив.

6. «Звезда родилась», 4 октября

Мы предусмотрели, что осенью многим из нас захочется погрустить и включили в подборку мелодраму «Звезда родилась». Ее снял Брэдли Купер , который и исполнил главную мужскую роль. Главная женская роль у Леди Гаги — и это твоя вторая причина пойти на этот фильм. Уже не популярный кантри-музыкант встречает неизвестную певицу. Ее карьера идет в гору, а его — на спад. Как ты понимаешь, его уязвленное самолюбие и будет главным препятствием в их отношениях.

7. «Колетт», 29 ноября

Биографическая лента о жизни французской писательницы Сидони-Габриэль Колетт. Она писала популярные романы, а ее муж долгое время выдавал их за свои. В какой-то момент Коллет бунтует и начинает отстаивать свою независимость. Главную роль исполняет Кира Найтли, которая просто создана для костюмированных картин.

8. «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», 15 ноября

Меньше трех месяцев осталось до того, как мы увидим легендарную битву Дамблдора и злого волшебника Грин-де-Вальда. Поклонники Гарри Поттера получат возможность вновь погрузиться в любимый волшебный мир, пусть и задолго до появления мальчика, который выжил. Ждем еще больше отсылок к истории Хогвартса и красавчика Джуда Ло в роли Дамблдора.

9. «Робин Гуд: начало», 29 ноября

Очередная история о жизни знаменитого разбойника. В этот раз фильм обещает быть очень захватывающим — все-таки его снимает режиссер «Острых козырьков» и «Черного зеркала». В главной роли звезда фильма «Kingsman» Тэрон Эджертон . Пока Робин Гуд грабил богатых и помогал бедным, в его родной город пришла разруха. Права мирных жителей ничего не значат, повсюду коррупция, насилие, но наш герой это исправит.

10. «Аквамен», 20 декабря