Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»

Свою повесть Михаил Булгаков написал в 1925 году, но в родной стране она была опубликована только в 1987 году. И в том же году режиссер Владимир Бортко начал работа над экранизацией произведения. Фильм вышел на экраны в 1988 году.

Фильм получил приз "Золотой экран" на кинофестивале в Польше и выиграл гран-при на международных фестивалях в Душанбе и Перудже (Италия), а режиссер Владимир Бортко и Евгений Евстигнеев, сыгравший профессора Преображенского, получили государственные премии.

До сих пор этот фильм остается в числе любимых у многих зрителей. А некоторые фразы давно стали крылатыми. Сможете ли вы вспомнить вспомнить цитаты? Пройдите наш тест и проверьте себя.