Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце» 

Свою повесть Михаил Булгаков написал в 1925 году, но в родной стране она была опубликована только в 1987 году. И в том же году режиссер Владимир Бортко начал работа над экранизацией произведения. Фильм вышел на экраны в 1988 году.
На роль профессора Преображенского был утвержден Евгений Евстигнеев, который позже признался, что даже не читал повесть перед пробами. Тем не менее он оказался убедительнее Юрия Яковлева, Леонида Броневого, Михаила Ульянова и Владислава Стржельчика. Роль Шарикова досталась Владимиру Толоконникову. Режиссера поразило то, как он произнес знаменитый тост "Желаю, чтобы все!".
Фильм получил приз "Золотой экран" на кинофестивале в Польше и выиграл гран-при на международных фестивалях в Душанбе и Перудже (Италия), а режиссер Владимир Бортко и Евгений Евстигнеев, сыгравший профессора Преображенского, получили государственные премии.
До сих пор этот фильм остается в числе любимых у многих зрителей. А некоторые фразы давно стали крылатыми. Сможете ли вы вспомнить вспомнить цитаты? Пройдите наш тест и проверьте себя.