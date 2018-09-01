Киноновинки этой недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Темные отражения»

На экранах с 6 сентября

После того как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя Руби (в исполнении Амандлы Стенберг) сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.

«Клуб «Школа»

На экранах с 6 сентября

Каково это, когда мама — не только лучший друг, но и главный бунтарь-подстрекатель? Остроумная молодежная комедия о бунтарстве переходного возраста, дружбе и первой любви.

«История одного назначения»

На экранах с 6 сентября

«Белль и Себастьян: Друзья навек»

На экранах с 6 сентября