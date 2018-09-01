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Киноновинки этой недели 

Passion.ru 1 сентября 2018
Фото: Кадр из фильма "Клуб "Школа""
Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Темные отражения»

На экранах с 6 сентября
После того как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя Руби (в исполнении Амандлы Стенберг) сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.
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«Клуб «Школа»

На экранах с 6 сентября
Каково это, когда мама — не только лучший друг, но и главный бунтарь-подстрекатель? Остроумная молодежная комедия о бунтарстве переходного возраста, дружбе и первой любви.
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«История одного назначения»

На экранах с 6 сентября
Поручик, генеральский сын и молодой либерал Григорий Колокольцев (в исполнении Алексея Смирнова) знакомится с писателем и прогрессивным дворянином Львом Толстым (в исполнении Евгения Харитонова), а также его женой Софьей Андреевной (в исполнении Ирины Горбачевой). Гостя у них в Ясной поляне, он напитывается там гуманистическими идеями — и поэтому, когда в результате сложносочиненной интриги подставленный военный писарь Василий Шабунин (в исполнении Филиппа Гуревича) ударяет офицера, на его защиту встают поручик, а затем и сам граф Толстой. Это основанное на реальных событиях и озвученное музыкой Василия «Басты» Вакуленко авторское высказывание Авдотьи Смирновой и ее сценаристки Анны Пармас в защиту несправедливо обвиненных — и потому оно особенно актуально на фоне ситуаций с Кириллом Серебренниковым и Олегом Сенцовым.
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«Белль и Себастьян: Друзья навек»

На экранах с 6 сентября
История дружбы храброго мальчика-сироты Себастьяна (в исполнении Феликса Боссюэ) и умнейшей белой собаки Белль. Пережив Вторую мировую войну и многие испытания, они счастливо зажили во французских Альпах вместе с приемной семьей и тремя щенками. Друзей разлучает жестокий человек по имени Джозеф (в исполнении Кловиса Корнийяка), который объявляет себя настоящим хозяином Белль. Когда он похищает собак, Себастьян отправляется в погоню по заснеженным горам.
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