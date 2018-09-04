Джеймс Бонд погибнет в новом фильме

Ради эффектной концовки картины главному герою решили дать умереть.

Дэниел Крэйг , исполняющий роль Агента 007, не раз говорил о том, что мечтает умертвить своего героя. На этот раз, кажется, его желанию суждено сбыться. Продюсер 25-й картины о приключениях Джеймса Бонда поддержала актера и назвала смерть главного героя «эффектной концовкой» очередного фильма бондианы, сообщает The Sun.

По словам Барбары, такой поворот сюжета должен создать интригу для зрителей: удастся ли Бонду спастись или на этом его история действительно закончится.

По слухам, именно это заставило режиссера фильма Дэнни Бойла покинуть проект. Бойл заявил, что не согласен убивать героя, который появляется на экранах уже в течение 56 лет. Режиссер назвал эту идею «смехотворной» и в итоге покинул режиссерское кресло.

Напомним, что предыдущая часть бондианы «007: Спектр» не оправдала ожиданий, собрав плохую кассу. Фильм не оценили ни критики, ни зрители.