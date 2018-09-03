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Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
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Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко 

Рамблер 3 сентября 2018
Станислав Ростоцкий выбирал актрис на главные роли в фильме «А зори здесь тихие» три месяца. Причём использовал для этого непривычный способ — голосование. Право голоса имели все члены съёмочной группы, но особо учитывалось мнение киношников, которые сами воевали. На пробы приезжали сотни артисток, в том числе студентки театральных вузов. Пять девушек, которые отправились со старшиной Васковым в лес, олицетворяли пять женских образов того времени, именно поэтому Ростоцкий так придирчиво отбирал актрис. К молодой актрисе Елена Драпеко режиссёр относился очень строго. Ей предстояло сыграть Лизу Бричкину, дочку лесничего, настоящую крестьянскую девушку, румяную, крепкую и бойкую. А Елена была второкурсницей института, занималась балетом и играла на скрипке, поэтому о деревенской жизни знала только из книг. Посмотрев первые снятые эпизоды, Ростоцкий решил заменить Драпеко более шустрой и проворной исполнительницей. За Елену вступилась супруга Ростоцкого, актриса Нина Меньшикова. По её мнению, молодая артиста была самой лучшей кандидатурой. Тогда режиссёр вновь собрал съёмочную группу для голосования, и Драпеко вернули в фильм.
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