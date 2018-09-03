Как киношники запугают вас на Хэллоуин

Хэллоуин отмечается в 31 октября, и сейчас самое время, чтобы начать узнать, какие страшилки подготовили для нас киношники. Премьеры этих ужастиков назначены на осень 2018 года.

1. «Проклятье монахини». В 2013 году вышел фильм «Заклятье», а через три года представили его продолжение. «Проклятье монахини» — предыстория одного из персонажей «Заклятья-2». С 20 сентября российские зрители смогут испытать демонический ужас, впутавшись в историю с монахиней.

2. «Мэнди». Жену главного героя похищают поклонники некоего культа, а потом сжигают её во время ритуала. Мужчине ничего не остаётся, кроме как начать мстить им и странным сверхъестественным существам. Кстати, фильм стоит посмотреть не только ради сюжета, но и ради исполнителя главной роли Николаса Кейджа. Критики единогласно пришли к выводу, что в этом детективном триллере он сыграл лучшую роль за последние годы. «Мэнди» в кино с 11 октября.

3. Оригинальный фильм «Хищник» вышел в 1987 году и стал прорывным, в том числе для исполнителя главной роли Арнольда Шварценеггера . Фантастический боевик породил целую церию продолжений. Новая лента, по словам создателей, по полной будет использовать рейтинг 18+, так что кровь польётся с экрана рекой, начиная с 13 сентября.

О других хоррорах, которые выйдут осенью, узнайте из ролика.