Кинофильм «Духless» бесплатно покажут на Ангарской улице

В кинотеатре, который располагается на Ангарской улице, 6 сентября бесплатно покажут фильм «Духless». Об этом сообщается на сайте сети кинотеатров «Москино».

«Главный герой фильма — 29 летний Макс, который работает топ-менеджером в крупной компании. Он считает, что его жизнь удалась: у него есть пентхаус, дорогая машина и много денег, которые он спускает в ночных клубах. Так бы продолжалась жизнь героя, если бы внезапно к нему не пришло осознание того, что он делает», — описаны детали сюжета в сообщении.

Всех желающих посмотреть ленту на большом экране приглашают к 19.40 по адресу улица Ангарская, дом 45, корпус 1. (мю)