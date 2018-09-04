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Кинофильм «Духless» бесплатно покажут на Ангарской улице
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Кинофильм «Духless» бесплатно покажут на Ангарской улице 

Управа района Дмитровский города Москвы + ещё 4 4 сентября 2018
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В кинотеатре, который располагается на Ангарской улице, 6 сентября бесплатно покажут фильм «Духless». Об этом сообщается на сайте сети кинотеатров «Москино».
«Главный герой фильма — 29 летний Макс, который работает топ-менеджером в крупной компании. Он считает, что его жизнь удалась: у него есть пентхаус, дорогая машина и много денег, которые он спускает в ночных клубах. Так бы продолжалась жизнь героя, если бы внезапно к нему не пришло осознание того, что он делает», — описаны детали сюжета в сообщении.
Всех желающих посмотреть ленту на большом экране приглашают к 19.40 по адресу улица Ангарская, дом 45, корпус 1. (мю)
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