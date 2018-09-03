«Поиск» продюсера Бекмамбетова на 5 месте по сборам

Третью неделю подряд топ-10 североамериканского кинопроката возглавляют «Безумно богатые азиаты»: за прошедшие три дня ромком добыл $ 22 миллиона, и это еще не финал — 3 сентября в США выходной по случаю Дня труда. Аналитики считают, что сегодня фильм выручит дополнительные $ 5 млн На втором месте тоже без изменений — экшн-триллер «Мег: Монстр глубины» на четвертой неделе проката собрал $ 10,5 млн «Последствия» отвоевали одну строчку и снова входят в тройку лидеров. На четвертом месте оказалась новинка — биографическая дарам «Операция „Финал“» выручила $ 6 миллионов и опередила триллер «Поиск», спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым.

Отдельного упоминания заслуживает мультфильм «Суперсемейка 2»: продюсеры приняли решение на двенадцатой неделе расширить прокат ленты на 1830 копий и собрали дополнительные $ 3,2 миллиона, которых анимации не хватало до порога в $ 600 млн сборов. Теперь это третья картина 2018 года — больше денег «дома» заработали только «Черная Пантера» и «Война бесконечности».

Безумно богатые азиаты — $ 22,2 млн (третья неделя)

Мег: Монстр глубины — $ 10,5 млн (четвертая неделя)

Миссия невыполнима: Последствия — $ 7 млн (шестая неделя)

Операция «Финал» — $ 6 млн (первая неделя)

Поиск — $ 5,7 млн (первая неделя)

Кристофер Робин — $ 5 млн (пятая неделя)

Альфа — $ 4,5 млн (третья неделя)

Игрушки для взрослых — $ 4,4 млн (вторая неделя)

Черный клановец — $ 4,1 млн (четвертая неделя)

22 мили — $ 3,6 млн (третья неделя) Предварительные данные о топ-10 американского бокс-офиса за период с 31 августа по 2 сентября 2018 года выглядят так: