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«Поиск» продюсера Бекмамбетова на 5 месте по сборам
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«Поиск» продюсера Бекмамбетова на 5 месте по сборам 

Ivi.ru 3 сентября 2018
Фото: ivi.ru
Третью неделю подряд топ-10 североамериканского кинопроката возглавляют «Безумно богатые азиаты»: за прошедшие три дня ромком добыл $ 22 миллиона, и это еще не финал — 3 сентября в США выходной по случаю Дня труда. Аналитики считают, что сегодня фильм выручит дополнительные $ 5 млн  На втором месте тоже без изменений — экшн-триллер «Мег: Монстр глубины» на четвертой неделе проката собрал $ 10,5 млн «Последствия» отвоевали одну строчку и снова входят в тройку лидеров. На четвертом месте оказалась новинка — биографическая дарам «Операция „Финал“» выручила $ 6 миллионов и опередила триллер «Поиск», спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым.
Отдельного упоминания заслуживает мультфильм «Суперсемейка 2»: продюсеры приняли решение на двенадцатой неделе расширить прокат ленты на 1830 копий и собрали дополнительные $ 3,2 миллиона, которых анимации не хватало до порога в $ 600 млн сборов. Теперь это третья картина 2018 года — больше денег «дома» заработали только «Черная Пантера» и «Война бесконечности».
Предварительные данные о топ-10 американского бокс-офиса за период с 31 августа по 2 сентября 2018 года выглядят так:
  • Безумно богатые азиаты — $ 22,2 млн (третья неделя)
  • Мег: Монстр глубины — $ 10,5 млн (четвертая неделя)
  • Миссия невыполнима: Последствия — $ 7 млн (шестая неделя)
  • Операция «Финал» — $ 6 млн (первая неделя)
  • Поиск — $ 5,7 млн (первая неделя)
  • Кристофер Робин — $ 5 млн (пятая неделя)
  • Альфа — $ 4,5 млн (третья неделя)
  • Игрушки для взрослых — $ 4,4 млн (вторая неделя)
  • Черный клановец — $ 4,1 млн (четвертая неделя)
  • 22 мили — $ 3,6 млн (третья неделя)
В конце этой неделе за внимание американского зрителя будут бороться ужастик «Проклятие монахини», экшн-триллер «Багровая мята» с Дженнифер Гарнер и драма «God Bless the Broken Road», которой российские прокатчики не заинтересовались.
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