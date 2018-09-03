9 камерных триллеров о тайнах человеческой души

Понедельник — день тяжелый, порой даже хардкорный. И вечером после тяжелого трудового дня порой так и тянет на что-то «мозговзрывательное». Как раз для таких настроений мы собрали 9 отличных триллеров.

10 на 10

Кэти просыпается в закрытой комнате 10×10 метров. Она не помнит, как сюда попала и кто ее принес. Похититель требует, чтобы девушка раскрыла свой самый жуткий секрет из прошлого. Возможно, в сложившейся ситуации виновата Кэти и жертва — вовсе не похищенная.

Кожа, в которой я живу

Одержимый своей работой пластический хирург Роберт Ледгард создает искусственную человеческую кожу. Уверяя своих коллег в безопасности и законности опытов, он тайно держит взаперти в своём загородном доме молодую женщину по имени Вера, которая и является основным объектом его экспериментов…

Не дыши

Трое подростков из неблагополучных семей промышляют грабежами домов. С каждым разом становится все тяжелее, и компания решается на последнее «плевое» дело — дом слепого ветерана войны. Но, как выясняется, в там ребят ждали не только медали и деньги, но и несколько неприятных сюрпризов и жутких скелетов в шкафу.

Кловерфилд, 10

После автокатастрофы Мишель просыпается в неизвестном месте. Более того — прикованная. Вскоре она знакомится с Говардом — человеком, который, по его словам, ее спас и привез в свое бомбоубежище. Он утверждает, что на Америку напали неизвестные, большинство жителей страны погибло от смертельного вируса, и выжили только те, кто сейчас находится в этом бункере.

Сплит

После веселого празднования дня рождения трое одноклассниц отправляются домой. Они уже садятся в машину, как вдруг неизвестный мужчина усыпляет и увозит их к себе. Очнувшись в незнакомом подвале и познакомившись со своим похитителем поближе, девушки узнают, что он страдает расстройством личности, а они нужны ему в дар новой личности — зверю, сверхчеловеку, от которого никто не сможет скрыться.

Эксперимент «Офис»

Во время обычного рабочего дня по внутренней системе компании Belko Industries неизвестный голос сообщает, что здание изолировано, и, чтобы выбраться, сотрудникам нужно убивать друг друга. Сначала коллеги принимают сообщение за шутку, но когда отключается система вентиляции, а окна и двери блокируют металлическими ставнями, начинается паника.

Коллектор

Опытный коллектор Артур может договориться с любым клиентом, и чаще всего к нему не обращаются повторно. Но с мстительной бывшей клиенткой он встречается впервые: в сети появляется видео, в котором Артур предстает не в лучшем свете. Она ставит условие: получить видео-оправдание он может только в одном случае — если до утра спрыгнет с балкона своего офиса.

Экзамен

Восемь не знакомых друг с другом людей претендуют на таинственную высокооплачиваемую должность в крупной компании. Каждый кандидат получает листок с одним вопросом, правильный ответ на который и обеспечит желаемое место. Перевернув листы, кандидаты обнаруживают, что листы абсолютно чистые. И тут начинается все самое интересное.

Идеальные незнакомцы

Семеро старых друзей собираются на званый ужин. Шутки ради хозяйка дома предлагает в течение вечера читать вслух все входящие сообщения и включать громкую связь во время ответа на звонки. Они же друзья, близкие и родные друг другу люди, что им скрывать? Друзья нехотя соглашаются, и вечер сразу перестает быть томным.