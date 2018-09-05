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Назван самый ожидаемый фильм осени 

Рамблер 5 сентября 2018
Американская компания по продаже билетов в кино Fandango выяснила, какие премьеры зрители ждут больше всего. Оказалось, что среди всех будущих киноновинок в рейтинге лидирует сиквел "Фантастических тварей" — история могущественного темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, роль которого исполнит знаменитый Джонни Депп. К слову сказать, молодого Дамблдора сыграет Джуд Лоу.
По сюжету фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" темный маг устраивает грандиозный побег из здания МАКУСА (Магического Конгресса Управления по Северной Америке) и собирает сторонников, чтобы добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами на планете. Альбус Дамблдор решает сорвать планы Грин-де-Вальда и обращается за помощью в этом деле к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит…
Кроме сиквела "Фантастических тварей", который выйдет на широкий экран 15 ноября, в топ-5 ожидаемых фильмов осени-2018 входят: "Богемская рапсодия" (1 ноября), "Веном" (4 октября), "Ральф против интернета" (22 ноября) и "Звезда родилась" (4 октября).
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