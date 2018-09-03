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Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
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Нелепые мифы о Disney, в которые все верят 

Рамблер 3 сентября 2018
Кинематограф способствует распространению мифов, но не отстают от него и мультфильмы. А вы верите этим утверждениям?
1. Белль из «Красавицы и Чудовища» — жертва стокгольмского синдрома, при котором жертва похищения начинает испытывать симпатию к похитителю. Действительно, у девушки появляются тёплые чувства к Чудовищу, но лишь после того, как оно стало относиться к ней лучше, но до этого Чудовище совсем не нравилось Бэлль.
2. У принцесс Disney нет матерей, потому что у самого Уолт Дисней потерял мать. В реальности даже в ранних анимационных сказках, которые появились ещё до кончины матери мультипликатора, были герои без матерей, и что это, скорее всего, совпадение. Есть и другое объяснение: Дисней часто создавал мультики на основе сказок, в которых персонажи были сиротами.
3. Прототипом феи Динь-Динь из мультфильма «Питер Пэн» была Мэрилин Монро. У этого персонажа нет слов, так что аниматоры должны были сделать Динь-Динь максимально эффектной, чтобы она запала зрителям в память. Есть мнение, что фею срисовали с главной голливудской блондинки Монро, но на самом деле мультипликационная героиня позаимствовала внешность у американской актрисы и радиоведущей Маргарет Керри.
Рассказ о других мифах о мультфильмах студии Disney смотрите в видео.
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