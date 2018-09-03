Ремейки, которых никто не ожидал

Фильмы, которые когда-то снискали успех у публики и были популярными, — материал благодатный. На их основе киношники создают сиквелы и приквелы, которые тоже могут претендовать на звание фаворитов зрителей. А сделать ремейк старого хита — идея настолько привлекательная, что грех ею не воспользоваться. Этих ремейков кинолюбители не ждали, однако они уже совсем скоро появятся в кино.

1. «Детская игра». Оригинальный триллер «Детская игра» вышел в 1988. Ужастик стал настолько успешным, что породил несколько продолжений. А сейчас нам стоит подготовиться к очередной встрече с демонической силой, победить которую предстоит группе детей.

2. «Ведьмы». Оригинал, который выпустили в 1990, рассказывал о мальчике, который случайно попал на сборище ведьм, задумавших превратить всех детей Великобритании в мышей. В первых «Ведьмах» блеснула Анжелика Хьюстон , но кто будет сниматься в новой версии, пока не раскрывается. Зато известно, что займётся проектом Роберт Земекис