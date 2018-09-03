Ещё
Ремейки, которых никто не ожидал
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Ремейки, которых никто не ожидал 

Рамблер 3 сентября 2018
Фильмы, которые когда-то снискали успех у публики и были популярными, — материал благодатный. На их основе киношники создают сиквелы и приквелы, которые тоже могут претендовать на звание фаворитов зрителей. А сделать ремейк старого хита — идея настолько привлекательная, что грех ею не воспользоваться. Этих ремейков кинолюбители не ждали, однако они уже совсем скоро появятся в кино.
1. «Детская игра». Оригинальный триллер «Детская игра» вышел в 1988. Ужастик стал настолько успешным, что породил несколько продолжений. А сейчас нам стоит подготовиться к очередной встрече с демонической силой, победить которую предстоит группе детей.
2. «Ведьмы». Оригинал, который выпустили в 1990, рассказывал о мальчике, который случайно попал на сборище ведьм, задумавших превратить всех детей Великобритании в мышей. В первых «Ведьмах» блеснула Анжелика Хьюстон, но кто будет сниматься в новой версии, пока не раскрывается. Зато известно, что займётся проектом Роберт Земекис.
3. «В упор». Французский боевик «В упор» вышел относительно недавно, в 2010. Но Голливуд уже запланировал переснять его. Главных персонажей сыграют Фрэнк Грилло и Энтони Маки, звезды кинематографической вселенной Marvel. Эта парочка была великолепна в боевике «Первый мститель: Другая война», так что фанаты с нетерпением ждут новой встречи с ними.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение