Критики обещают Леди Гаге «Оскар»

Популярная американская певица исполнила главную роль в музыкальной драме "Звезда родилась". Этот фильм стал режиссерским дебютом известного актера Брэдли Купера , который к тому же исполнил в нем главную роль. Однако кинокритики в один голос твердят, что Купера затмила "великолепная" игра Леди Гаги : теперь ей прочат номинацию на "Оскар".

Леди Гага уже снималась в фильма и сериалах. Хотя роли певицы были небольшие, критики всегда хвалили ее игру, а за исполнение Графини Элизабет в пятом сезоне "Американской истории ужасов" певица даже получила "Золотой глобус".

Главную роль в полнометражном фильме Гага исполняет впервые и, как утверждают критики, делает это блестяще. Одни из них уже отметили "магнетизм" и "правдоподобную игру" певицы, другие же прогнозируют номинацию на "Оскар"-2019 в категории "Лучшая актриса".

Сюжет фильма рассказывает историю кантри-музыкант Джексона Мейна, чья карьера катится под откос. Однажды он знакомится с никому не известной, но талантливой певицей Элли, и между ними вспыхивает страстный роман. Джек помогает девушке добиться успеха на музыкальном поприще. Тем не менее радость за возлюбленную вскоре омрачается тем, что Джексону все сложнее мириться со своей увядающей славой…

На широкий экран музыкальная драма выйдет 4 октября.