Технология 3D без очков: Виктор Косаковский показал в Венеции фильм в формате 96 кадров в секунду

Суть в том, что изображение при условии 96 кадров в секунду становится настолько четким и объемным, что кажется реальным. Будущее из научной фантастики — никаких очков, протяни руку и вот оно.

Для своей новой работы режиссер Виктор Косаковский собрал международную команду. Кино называется «Акварель» — документальный фильм о воде, который снимали по всему свету. Вот что говорит сам Косаковский:

Виктор Косаковский режиссер «Такие попытки предпринимал Энг Ли , который делал такую картину в Америке, и Джеймс Кэмерон , но он не смог этого добиться. А мы смогли. Теперь Голливуд, они все мне пишут, чтобы я скорее приехал и показал это. Это другой мир, это почти 3D без очков. Оно как будто все оживает. Когда ты отдельно видишь каждую каплю дождя, летящего с неба, конечно, происходит чудо. Вся пластика, вся текстура, все оживает. Они становятся немножко другими. Люди, которые это увидели, уже не смогут смотреть другое кино».

В Голливуде говорят: прилетай немедленно. Оскароносный Энг Ли уже лично написал Виктору Косаковскому. Проблема теперь только в проекции: снимать можно сколько угодно кадров в секунду, но как это показывать? Для демонстрации в Венеции узкому кругу профессионалов собрали специальный проектор и то не на 96 кадров, а на 48.

Член Гильдии продюсеров Олег Тетерин считает, что Косаковский опередил свое время, и не исключает, что оценить его изобретение смогут далеко не завтра:

Олег Тетерин член Гильдии продюсеров России «Безусловно, это прорыв, событие, будущее, но оно достаточно в долгой перспективе станет настоящим. Кинооборудование может снимать кино с любой скоростью: 96 кадров в секунду, 120, хоть 1000. А вот кинопроекционное оборудование не способно воспроизводить этот эффект. Рынок ждет переоснащения всего кинотеатрального оборудования. За последние десять лет пленочные кинопроекторы были заменены на цифровые, которые сейчас меняют на лазерные. Конечно, кинотеатры сейчас не готовы инвестировать. Если кто-то изобретет проектор, который будет способен воспроизводить картинку 96 кадров в секунду и больше такие же за деньги, что и обычный проектор, то тогда, наверное, кинотеатры перейдут на него за год».