В парке «Кузьминки-Люблино» отметили День российского кино

Тематическая встреча, посвященная Дню российского кино, состоялась на территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино». Об этом рассказала пресс-секретарь Мосприроды по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова

— Специалисты Мосприроды подготовили для юных любителей кино различные активности. Ребята приняли участие в викторине «Мульти-пульти» на знание любимых мультфильмов. В ходе игры-пантомимы «Любимый герой» участники показывали персонажа фильма или мультика, а остальные угадывали, кто это. А на мастер-классе «Кинохлопушка» ребята делали закладку для книг в форме кинематографического реквизита, — сообщила Мария Антонова.

Добавим, что мероприятие завершилось показом документального фильма про особо охраняемые природные территории Москвы. (мю)