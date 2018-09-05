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В парке «Кузьминки-Люблино» отметили День российского кино
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В парке «Кузьминки-Люблино» отметили День российского кино 

Управа района Люблино + ещё 11 5 сентября 2018
Фото: Мое Люблино
Тематическая встреча, посвященная Дню российского кино, состоялась на территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино». Об этом рассказала пресс-секретарь Мосприроды по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова.
— Специалисты Мосприроды подготовили для юных любителей кино различные активности. Ребята приняли участие в викторине «Мульти-пульти» на знание любимых мультфильмов. В ходе игры-пантомимы «Любимый герой» участники показывали персонажа фильма или мультика, а остальные угадывали, кто это. А на мастер-классе «Кинохлопушка» ребята делали закладку для книг в форме кинематографического реквизита, — сообщила Мария Антонова.
Добавим, что мероприятие завершилось показом документального фильма про особо охраняемые природные территории Москвы. (мю)
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