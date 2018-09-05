На Пискаревском кладбище откроют плиту защитникам Ленинграда из Карачаево-Черкесии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. / ТАСС /. Памятную плиту уроженцам Карачаево-Черкесской Республики, защищавшим блокадный Ленинград, установят в среду на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной.

"5 сентября на Пискаревском мемориальном кладбище у монумента Матери-Родины состоится торжественная церемония открытия памятной плиты «Вечная память и слава защитникам блокадного Ленинграда, уроженцам Карачаево-Черкесской Республики» и установка ее на Аллею Памяти. В ней примут участие глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов , вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина и капитан первого ранга, директор Драматического театра Балтийского флота, заслуженный работник культуры Российской Федерации Нурчук Шидаков", — сообщили в пресс-службе.

Выходцы из Карачаево-Черкесии защищали небо Ленинграда и Дорогу жизни, принимали участие в операциях по прорыву и снятию блокады. Среди них Магомед Эльканов, Заваль Дауров, Хаджи-Исмаил Бабоев, Ибрагим и Кертибей Аппаковы и многие другие. В целом в Книгу памяти Карачаево-Черкесии внесены 21 тыс. 559 человек.

Во второй половине дня глава республики Рашид Темрезов встретится в Смольном с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко . В завершение встречи стороны планируют подписать план мероприятий (дорожную карту) по развитию сотрудничества Санкт-Петербурга и Карачаево-Черкесии на 2019-2022 годы.

Пискаревский мемориал

Пискаревское кладбище было основано в 1939 году, зимой 1941-1942 годов здесь проводились массовые захоронения людей, погибших от голода, бомбардировок и артобстрелов. В братских могилах на Пискаревке покоятся около полумиллиона жителей и защитников Ленинграда, имена многих из них не установлены до сих пор.

Евгения Левинсона. 9 мая 1960 года на территории кладбища открылся мемориальный комплекс, созданный по проекту архитекторов Александра Васильева

Вдоль восточной границы Пискаревского кладбища расположена Аллея Памяти, где с конца 1990-х годов устанавливаются знаки в память о представителях различных профессий, родов войск, национальностей, уроженцев республик и областей. Одной из последних в июне этого года была установлена памятная плита, посвященная работникам городского коммунального хозяйства блокадного Ленинграда.