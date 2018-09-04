Киноленты о Москве бесплатно покажут ко Дню города в Новогирееве

Кинотеатр «Березка» в районе Новогиреево внесет свою лепту в празднование Дня города — 8 и 9 сентября здесь пройдут бесплатные сеансы. Зрителям покажут фильмы о Москве.

8 сентября в 12.00 в «Берёзке» продемонстрируют фильм режиссёра Ильи Гурина «В Москве проездом». А 9 сентября в 14.00 зрители увидят кинокартину Татьяны Лиозновой «Девушка без адреса».

Сентябрьские бесплатные показы лучшего отечественного кино в кинотеатре «Берёзка» начались с демонстрации старых советских фильмов о первоклассниках. В качестве поздравления всем московским школьникам сотрудники кинотеатра выбрали две кинокартины — «Первый учитель», снятый режиссёром Андроном Михалковым-Кончаловским и «Не болит голова у дятла» режиссёра Динары Асановой . Оба фильма были показаны всем желающим в первые сентябрьские выходные и приурочены ко Дню знаний.

Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО.