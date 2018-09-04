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Киноленты о Москве бесплатно покажут ко Дню города в Новогирееве
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Киноленты о Москве бесплатно покажут ко Дню города в Новогирееве 

Управа района Косино-Ухтомский + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: Префектура Восточного административного округа
Кинотеатр «Березка» в районе Новогиреево внесет свою лепту в празднование Дня города — 8 и 9 сентября здесь пройдут бесплатные сеансы. Зрителям покажут фильмы о Москве.
8 сентября в 12.00 в «Берёзке» продемонстрируют фильм режиссёра Ильи Гурина «В Москве проездом». А 9 сентября в 14.00 зрители увидят кинокартину Татьяны Лиозновой «Девушка без адреса».
Сентябрьские бесплатные показы лучшего отечественного кино в кинотеатре «Берёзка» начались с демонстрации старых советских фильмов о первоклассниках. В качестве поздравления всем московским школьникам сотрудники кинотеатра выбрали две кинокартины — «Первый учитель», снятый режиссёром Андроном Михалковым-Кончаловским и «Не болит голова у дятла» режиссёра Динары Асановой. Оба фильма были показаны всем желающим в первые сентябрьские выходные и приурочены ко Дню знаний.
Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО.
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