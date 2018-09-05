Сын Дмитрия Харатьяна вырос его полной копией

Популярный российский актер Дмитрий Харатьян вышел на красную дорожку кинофестиваля «Солнечная страна» в компании 20-летнего сына Ивана . Появление возмужавшего парня рядом с отцом произвело настоящий фурор среди зрителей, ведь он вырос практически полной копией своего звездного родителя.

На днях в Крыму состоялось торжественное открытие фестиваля детского кино «Солнечный остров», президентом которого является Дмитрий Харатьян. Конечно, появления популярного артиста на открытии ждали многие зрители, но каково же было их удивление, когда на красную дорожку вышло сразу два Харатьяна! Актер приехал в Евпаторию вместе с женой Мариной Майко и сыном Иваном.

58-летний Дмитрий Вадимович предстал перед публикой в темном костюме и светлой классической рубашке, доказав всем в очередной раз, что он действительно мужчина без возраста. А вот его 20-летний сын, как и подобает молодому человеку, шествовал рядом в потертых джинсах и пестрой летней рубашке. Супруга актера — Марина Майко, хоть и держалась несколько отдаленно от своих мужчин, также обращала на себя внимание отличным чувством стиля и потрясающей фигурой.